26.11.2020 - 13:48 | | İHA
Ortaköy’de denizden erkek cesedi çıktı!
İstanbul Ortaköy’de polis ekipleri denizin yüzeyinde 30 yaşlarında erkek bir şahsa ait ceset buldu. İskeleye çıkartılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy İskelesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler İstanbul Boğazı’nda bir şahsın yüzeyde hareketsiz durduğunu gördü. Şahsın yanına giderek bota alan polis, öldüğünü belirledi.
Yaklaşık 2 haftadır denizde olduğu düşünülen ve üzerinden kimlik çıkmayan 30’lu yaşlardaki erkek şahsın cesedi ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.
6 yıldır riskli binada oturanlara belediye “Boşaltın” dedi olaylar çıktıAtaşehir Belediyesi ekipleri, dün sabah polisle birlikte geldiği mahallede 2014 yılından bu yana riskli, çürük raporu bulunan binalarda oturanların, evlerini boşaltmasını istedi. Bina sakinlerinin direnmesi üzerine polisle aralarında kısa süreli arbede yaşandı. Belediye ile yapılan görüşmelerin ardından, binalarda yaşayanların evlerini boşaltmaları için 1 hafta süre verildi.