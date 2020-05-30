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30.05.2020 - 01:59 |

Ortalığı birbirine kattı, arkadaşını yaralı olarak bırakıp kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yapıp  zincirleme kazaya neden olan sürücü, yanında bulunan arkadaşını yaralı halde bırakıp kaçtı.

Ortalığı birbirine kattı, arkadaşını yaralı olarak bırakıp kaçtı

Kaza, saat 23.00 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt Mahallesi'nden İnegöl istikametine giden 16 P 0317 plakalı otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, kırmızı ışık ihlali yapıp, ilk önce Barış Adıgüzel'in (39) kullandığı 16 KFC 16 plakalı otomobile, ardından da Serkan Yıldız (41) yönetimindeki 16 ZY 0949 plakalı otomobile çarptı.


Ortalığı birbirine kattı, arkadaşını yaralı olarak bırakıp kaçtı



Çarpışmanın şiddetiyle 16 P 0317 plakalı otomobilde bulunan Mehmet Ali Dursun (21) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı genç olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kazaya neden olan 16 P 0317 plakalı otomobilin sürücüsü ise yaralı arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı. Hastanede tedaviye Mehmet Ali Dursun'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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