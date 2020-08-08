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08.08.2020 - 09:20 | | DHA

Ortalığı birbirine kattı! Kapıyı balyozla kırıp girdiler

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu ve sinir krizi geçirdiği iddia edilen E.Ç. 4‘üncü katta bulunan evinin balkonuna çıkarak eşyaları sokağa attı. Tüm ikna çabalarına olumsuz yanıt veren E.Ç., evinin kapısı balyozla kırılarak, gözaltına alındı.

Ortalığı birbirine kattı! Kapıyı balyozla kırıp girdiler

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Müjdat Köstemli Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın 4’üncü katında oturan E.Ç., sinir krizi geçirdi. Kapıyı üzerine kilitleyen E.Ç., evdeki malzemelere zarar vermeye başladı.

Ardından evinin balkonuna çıkan E.Ç., masa, koltuk, sandalye ve televizyon gibi eşyaları sokağa attı. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen polisler, E.Ç’yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı, E.Ç. eşyaları sokağa atmayı sürdürdü. 

Bunun üzerine evin kapısı, itfaiye ekiplerinin de desteğiyle balyozla kırıldı. İçeri giren polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen E.Ç., gözaltına alarak emniyete götürdü.

Bu sırada sokakta toplanan meraklı vatandaşların, cep telefonlarıyla görüntü çekip, sosyal medyadan canlı yayın yaptığı görüldü.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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