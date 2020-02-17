OrtalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±! MasalarÄ± devirdi, bardaklarÄ± fÄ±rlattÄ±...

Olay, akÅŸam saatlerinde DulkadiroÄŸlu ilÃ§esi Ä°smetpaÅŸa Mahallesi'ndeki bir Ã§ay bahÃ§esinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re G.Ã‡. Ã§ay bahÃ§esinde boÅŸ bir masaya oturup masadaki kÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼ yere fÄ±rlattÄ±. GarsonlarÄ±n uyarmasÄ± Ã¼zerine G.Ã‡., kÃ¼llÃ¼ÄŸÃ¼ alÄ±p garsonlarÄ±n Ã¼zerine attÄ±. G.Ã‡. daha sonra masalarÄ± devirip bardaklarÄ± mÃ¼ÅŸterilerinÂ Ã¼zerine fÄ±rlattÄ±. Bunun Ã¼zerine garsonlar saldÄ±rgan kadÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karmak istedi, ancak bu sÄ±rada G.Ã‡.'nin arkadaÅŸlarÄ± olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len bir grup genÃ§ garsonlara saldÄ±rÄ±nca kavga Ã§Ä±ktÄ±.

BÄ°RÃ‡OK SUÃ‡ KAYDI OLDUÄžU Ã–ÄžRENÄ°LDÄ°

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavga edenleri gÃ¼Ã§lÃ¼kle ayÄ±rdÄ±. G.Ã‡. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak karakola gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. GenÃ§ kadÄ±n polis otosuna binerken de kÃ¼fÃ¼r etti. Bir kamu kurumunda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirlenen ve birÃ§ok suÃ§ kaydÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kan G.Ã‡., gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ karakolda ifadesi alÄ±ndÄ±ktan sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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