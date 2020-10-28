MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ortalık savaş alanına döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler
ABONE OL
28.10.2020 - 12:23 | | DHA

Ortalık savaş alanına döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Bursa'da iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ortalık savaş alanına döndü! Tekme tokat birbirlerine girdiler

Olay, pazartesi günü Bursa Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yaklaşık 10 kişinin birbirine tekme ve yumrukla saldırdığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan kişiler, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ortalık savaş alanına döndü Tekme tokat birbirlerine girdiler

Sokak ortasında, karşısında biri varmış gibi kavga ettiAntalya'da bir kişi gece saatlerinde sokak ortasında, karşısında biri varmış gibi kavga etti. Atılan yumruklardan kaçar gibi sağa sola koşan ve boşluğa yumruk atan kişiyi gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mevlid Kandili mesajları 2020! Resimli, en güzel ve anlamlı Mevlid Kandili kutlama mesajları ve sözleri...

Mevlid Kandili mesajları 2020! Resimli, en güzel ve anlamlı Mevlid Kandili kutlama mesajları ve sözleri...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Bakan Koca başkanlık ediyor! İstanbul'da kritik toplantı

Bakan Koca başkanlık ediyor! İstanbul'da kritik toplantı

Sıradaki Haber