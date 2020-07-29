Oruç Reis açığa demirledi

Doğu Akdeniz'de, sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için görev bekleyen Oruç Reis gemisi, 2 haftadır süren Akdeniz açıklarındaki bekleyişine devam ediyor. Önceki gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirleyerek ikmal yapan Oruç Reis, tekrar Antalya açıklarına çıktı. Oruç Reis gemisi, Doğa Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev beklemeyi sürdürüyor.
Elektrikli süpürge motorundan yaptığı taşlama makinesi ölüm getirdiKocaeli’nin Körfez ilçesinde Sinan Nişli (38), elektrikli süpürgenin motorundan yaptığı taşlama makinesini çalıştırdı. Yüksek devirde dönen taş parçalanırken, Sinan Nişli kalbine gelen taş parçası nedeniyle yaşamını yitirdi.