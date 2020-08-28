Oruç Reis için yeni Navtex

Almanya’nın, Türkiye ve Yunanistan arasında bir kez daha arabuluculuk girişiminde bulunmasına karşın, Yunanistan bu kez de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa ve İtalya ile 3 günlük askeri tatbikat yapacağını açıkladı. Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye gözdağı vermek amacıyla başlatılan deniz tatbikatı, Kıbrıs adasının güneyinde gerçekleştiriliyor. Türkiye de bu hamleyi karşılıksız bırakmadı. Oruç Reis’in daha önce 27 Ağustos’a kadar geçerli olan Navtex ilanı, dört gün daha uzatıldı.

Yeni Navtex ilanı ile Oruç Reis’in Ataman ve Cengizhan gemilerinin eşliğinde 27 Ağustos-1 Eylül arasında Akdeniz’de sismik çalışmalar yapacağı duyuruldu. Çalışma yapılacak bölgenin koordinatları paylaşılırken “6 Deniz mili açık geçilmesi” uyarısı da yapıldı.

Ege ve Akdeniz’de müşterek eğitimler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege ve Akdeniz’de müşterek eğitimlerin icra edildiğini bildirdi. MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Denizin üstünde çakan şimşekler Taarruz Helikopterlerimiz ile Beyaz Fırtınalar Hücumbotlarımız tarafından Ege ve Akdeniz’de müşterek eğitimler icra edilmiştir” denildi.