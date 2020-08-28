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28.08.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

Oruç Reis için yeni Navtex

Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için 1 Eylül’e kadar devam edecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi. İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 27 Ağustos’a kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi dört gün uzatılmış oldu. Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

Oruç Reis için yeni Navtex
ECEM TOPLAR Ankara

 

Almanya’nın, Türkiye ve Yunanistan arasında bir kez daha arabuluculuk girişiminde bulunmasına karşın, Yunanistan bu kez de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa ve İtalya ile 3 günlük askeri tatbikat yapacağını açıkladı. Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye gözdağı vermek amacıyla başlatılan deniz tatbikatı, Kıbrıs adasının güneyinde gerçekleştiriliyor. Türkiye de bu hamleyi karşılıksız bırakmadı. Oruç Reis’in daha önce 27 Ağustos’a kadar geçerli olan Navtex ilanı, dört gün daha uzatıldı.

Yeni Navtex ilanı ile Oruç Reis’in Ataman ve Cengizhan gemilerinin eşliğinde 27 Ağustos-1 Eylül arasında Akdeniz’de sismik çalışmalar yapacağı duyuruldu. Çalışma yapılacak bölgenin koordinatları paylaşılırken “6 Deniz mili açık geçilmesi” uyarısı da yapıldı.

Ege ve Akdeniz’de müşterek eğitimler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege ve Akdeniz’de müşterek eğitimlerin icra edildiğini bildirdi. MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Denizin üstünde çakan şimşekler Taarruz Helikopterlerimiz ile Beyaz Fırtınalar Hücumbotlarımız tarafından Ege ve Akdeniz’de müşterek eğitimler icra edilmiştir” denildi.

Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
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