23.12.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Oruç Reis için yeni Navtex
Doğu Akdeniz’de sismik ve sondaj arama faaliyetlerine devam eden Türkiye, bir süredir Antalya Limanı’na demirleyen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ne yeni bir görev verdi.
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara
Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı, Antalya İstasyonu üzerinden dün akşam yeni bir Navtex duyurusunda bulundu. Buna göre, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ile Ataman Tedarik Gemisi ve Cengiz Han Taşıma gemisi, 15 Haziran 2021 tarihine kadar, Antalya açıklarında faaliyet gösterecek. Araştırma yapılacak saha, Antalya ve Alanya arasında kalan bölge olacak.
Duyuruda, araştırma gemisine 6 deniz mili açıktan geçilmesi için uyarıda da bulunuldu.
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