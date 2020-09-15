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15.09.2020 - 07:00 |

Oruç Reis’te spor zamanı

Türkiye’nin ilk milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis, cumartesi gecesi bakım ve ikmal için 35 günün ardından Antalya’ya döndü.

Oruç Reis’te spor zamanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Oruç Reis çalışma prensibi gereği ayda bir planlı bakım personel değişimi ve sonraki görev hazirlıkları için limana dönmektedir. Aylık periyotlarla ikmal ve bakım için geminin limana dönmesi her zaman gerçekleştirdiği rutin faaliyettir” denildi. Limana demirli Oruç Reis’te sismik araştırma görevinde yer alan 55 personel bulunuyor. Geminin rutin bakımları devam ederken, personel de helikopter pistinde spor yaparak boş zamanlarını değerlendiriyor. l DHA

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