MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Oruç Reis'ten haber var! Demre'ye römorkör yanaştı
ABONE OL
23.07.2020 - 14:35 | | DHA

Oruç Reis'ten haber var! Demre'ye römorkör yanaştı

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) ilanı ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürerken açık deniz römorkörü yanaştı.

Oruç Reis'ten haber var! Demre'ye römorkör yanaştı

Türkiye'nin, Oruç Reis'in 2 Ağustos tarihine kadar Doğu Akdeniz'de sondaj ve araştırma yapacağını açıklamasının ardından, sismik araştırma gemisi Antalya Limanı açıklarına demirledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak için Antalya Limanı'na 2 fırkateyn, geminin sondaj ve araştırma yapacağı Meis Adası civarına da 3 fırkateyn gönderdi. Bu gelişmelerin ardından Yunanistan'ın da dün Navtex açıklaması, bölgede tansiyonu yükseltti.

DEMRE'YE RÖMORKÖR YANAŞTI

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' ilanının ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürürken, bu sabah saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine bir açık deniz römorkörü geldi. TCG İnebolu (A-590) adlı römorkör, Çayağzı Limanı açıklarında demir atarak beklemeye başladı.

Kaş'ın Kalkan Mahallesi koyuna dün sabah saatlerinde gelen 3 firkateynin ise bölgeden ayrıldığı ve Akdeniz açıklarına doğru hareket ettiği görüldü.

    Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdiSon dakika gelen habere göre; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğna burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalya'da deniz kaplumbağası yuvaları, iş makinesiyle ezildi

    Antalya'da deniz kaplumbağası yuvaları, iş makinesiyle ezildi

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Bunu yapan kovulur...

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Toplu mezarda 7 ceset daha çıkarıldı

    Zonguldak'ta birçok ilçede hissedilen patlamanın nedeni belli oldu? Patlama sesleri KDZ Ereğli, Kozlu, Alaplı, ve Çaycuma ilçelerinde hissedildi

    Zonguldak'ta birçok ilçede hissedilen patlamanın nedeni belli oldu? Patlama sesleri KDZ Ereğli, Kozlu, Alaplı, ve Çaycuma ilçelerinde hissedildi

    Sıradaki Haber