Oruç Reis'ten haber var! Demre'ye römorkör yanaştı

Türkiye'nin, Oruç Reis'in 2 Ağustos tarihine kadar Doğu Akdeniz'de sondaj ve araştırma yapacağını açıklamasının ardından, sismik araştırma gemisi Antalya Limanı açıklarına demirledi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Oruç Reis'in güvenliğini sağlamak için Antalya Limanı'na 2 fırkateyn, geminin sondaj ve araştırma yapacağı Meis Adası civarına da 3 fırkateyn gönderdi. Bu gelişmelerin ardından Yunanistan'ın da dün Navtex açıklaması, bölgede tansiyonu yükseltti.

DEMRE'YE RÖMORKÖR YANAŞTI

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' ilanının ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürürken, bu sabah saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine bir açık deniz römorkörü geldi. TCG İnebolu (A-590) adlı römorkör, Çayağzı Limanı açıklarında demir atarak beklemeye başladı.

Kaş'ın Kalkan Mahallesi koyuna dün sabah saatlerinde gelen 3 firkateynin ise bölgeden ayrıldığı ve Akdeniz açıklarına doğru hareket ettiği görüldü.