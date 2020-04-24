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24.04.2020 - 11:13 |

Oruçluyken kulak damlası kullanmak orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı?

Ramazan ayı içerisinde en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alan orucu bozan şeyler nelerdir sorusu geliyor. Peki Oruçluyken kulak damlası kullanmak orucu bozar mı? Kulak damlası kullanmak orucu bozar mı?

Oruçluyken kulak damlası kullanmak orucu bozar mı? Kulak damlası orucu bozar mı?

İslam alemini yavaş yavaş ramazan coşkusu sarıyor. 24 Nisan'da ramazan başlayacak. Müslümanlar şimdiden bazı sorulara cevap arıyor. O sorulardan biri de: Kulak damlası orucu bozar mı?

KULAK DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.

Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).

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