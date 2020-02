2020 Oscar saat kaçta ne zaman hangi kanalda izlenecek? 92. Oscar adayları hangi filmler, oyuncular ve yönetmenler?

92. Oscar Ödül Töreni için geri sayım başladı. 9 Şubat Pazar'ı 10 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece yarısı TSİ: 03:00'te başlayacak olan Akademi ödülleri ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik. Peki sanat dünyasının büyük bir merakla beklediği 2020 Oscar ödül töreni ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte bu soruların cevapları ve 92. Oscar adayları...



2020 OSCAR ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?



Tüm dünyanın merakla beklediği 92. Oscar Ödülleri 10 Şubat Pazartesi günü yapılacak. 9 Şubat Pazar'ı 10 Şubat Pazartesi'ye bağlayan gece yarısı başlayacak olan Akademi ödülleri Bein 1 HD'de 03:00'te kırmızı halı geçidi ile başlayacak, 04:00'te ise ödül töreni start alacak.



İŞTE 92. OSCAR ÖDÜLLERİ ADAYLARI



Joker, 11 dalda Oscar'a aday oldu. İşte merakla beklenen Oscar adaylarının açıklanan kategorileri: En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Özgün Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetmenliği, En İyi Makyaj, En İyi Ses Kurgusu, En İyi Ses Miksajı, En İyi Kostüm Tasarımı

Güney Kore yapımı Parazit filmi, adaylıklara damga vuran filmlerden biri oldu. 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Orijinal Senaryo', 'Yabancı Dilde En İyi Film', 'En İyi Kurgu' ve 'En İyi Prodüksiyon Tasarımı' dalları olmak üzere toplam 6 dalda aday olarak büyük bir başarıya imza attı.

En Çok Adaylık Kazanan Filmler

- "Joker" — 11

- "Once Upon a Time In Hollywood" — 10

- "The Irishman" — 10

- "1917" — 10

- "Parasite" — 6

- "Marriage Story" 6

- "Little Women" — 6

- "Bombshell" — 3

Oscar adayları listesi:

En İyi Film

- Ford v Ferrari

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- Marriage Story

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite

En İyi Kadın Oyuncu

- Cynthia Erivo, "Harriet"

- Saoirse Ronan, "Little Women"

- Scarlett Johansson, "Marriage Story"

- Charlize Theron, "Bombshell"

- Renee Zellweger, "Judy"

En İyi Erkek Oyuncu

- Antonio Banderas, "Pain and Glory"

- Leonardo DiCaprio, "Once Upon a Time... in Hollywood"

- Adam Driver, "Marriage Story"

- Joaquin Phoenix, "Joker"

- Jonathan Pryce, "The Two Popes"

En İyi Yönetmen

- Bong Joon-ho, "Parasite"

- Todd Phillips, "Joker"

- Sam Mendes, "1917"

- Martin Scorsese, "The Irishman"

- Quentin Tarantino, "Once Upon a Time... in Hollywood"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

- Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

- Al Pacino, "The Irishman"

- Joe Pesci, "The Irishman"

- Brad Pitt, "Once Upon a Time... in Hollywood"

- Anthony Hopkins, "The Two Popes"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

- Laura Dern, "Marriage Story"

- Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

- Florence Pugh, "Little Women"

- Margot Robbie, "Bombshell"

- Kathy Bates "Richard Jewell"

En İyi Yabancı Dilde Film

- "Corpus Christi" (Polonya)

- "Honeyland" (Makedonya)

- "Les Miserables" (Fransa)

- "Pain and Glory" (İspanya)

- "Parasite" (Güney Kore)

En İyi Ses Kurgusu

- Ford v Ferrari

- Joker

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Özgün Müzik

- Hildur Gudnadottir (Joker)

- Alexandre Desplat (Little Women)

- Randy Newman (Marriage Story)

- Thomas Newman (1917)

- John Williams (Star Wars: The Rise of Skywalker)

En İyi Kısa Animasyon Film

- Dcera (Daughter)

- Hair Love

- Kitbull

- Memorable

- Sister

En İyi Kısa Film

- Brotherhood

- Nefta Football Club

- The Neighbours' Window

- Saria

- A Sister

En İyi Belgesel

- American Factory

- The Cave

- The Edge of Democracy

- For Sama

- Honeyland

En İyi Animasyon Film

- How to Train Your Dragon: The Hidden World

- I Lost My Body

- Klaus

- Missing Link

- Toy Story 4

En İyi Uyarlama Senaryo

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Little Women

- The Two Popes

En İyi Ses Miksajı

- Ad Astra

- Ford v Ferrari

- Joker

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

En İyi Görüntü Yönetmenliği

- The Irishman

- Joker

- The Lighthouse

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

En İyi Orijinal Şarkı

- Toy Story 4

- Rocketman

- Breakthrough

- Frozen 2

- Harriet

En İyi Görsel Efekt

- Avengers: Endgame

- The Irishman

- The Lion King

- 1917

- Star Wars: The Rise of Skywalker

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite

En İyi Kurgu

- Ford v Ferrari

- The Irishman

- Jojo Rabbit

- Joker

- Parasite

En İyi Saç ve Makyaj

- Bombshell

- Joker

- Judy

- Maleficent: Mistress of Evil

- 1917

En İyi Orijinal Senaryo

- Knives Out

- Marriage Story

- 1917

- Once Upon a Time... in Hollywood

- Parasite

En İyi Kısa Belgesel

- In The Absence

- Learning to Skateboard In A Warzone

- Life Overtakes Me

- St. Louis Superman

- Walk Run Cha-Cha

Mayk Şişman filmleri sizler için Molatik'te yorumlamıştı. İşte o değerlendirme ve filmlerin detayları...

1917



İngiliz yönetmen Sam Mendes'in yeni filmi 1917, Altın Küre Ödülleri'nde Drama dalında En İyi Film ödülünün sahibi olmuştu. Bir savaş filmi düşünün. Ve tek çekim olsun. Sıkılmadan izlemeniz mümkün mü? Evet! '1917' bu yılın en iddialı filmlerinden biri.

The Irishman



'Baba'ların buluştuğu The Irishman, hiç şüphesiz 2019'a damga vurdu. Küresel çapta ses getiren filmin yönetmeni Martin Scorsese. Aktörler ise Robert De Niro, Joe Pesci ve Al Pacino... Özellikle Al Pacino'nun döktürdüğü film, elbette Oscar'da ses getirecek ve bir sürü adaylık kazanacak. Ancak ne kadar ödül kazanacağı az biraz muamma. Bekleyip göreceğiz.

Marriage Story



Noah Baumbach'ın son filmi Marriage Story, başrol oyuncuları Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın performanslarıyla dikkat çekiyor. Film hiçbir büyük ödülü kazanmasa bile önemli ödüllere adaylık kazanması oldukça olası. Laura Dern'in de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında adaylık kazanması şaşırtıcı olmaz.

Once Upon A Time In Hollywood



Brad Pitt ve Leonardo DiCaprio'yu aynı filmde izlemek bile oldukça heyecan vericiyken bir de üzerine bu filmin yönetmeninin Quentin Tarantino olduğunu söylersek... E gerisini siz düşünün. Once Upon A Time In Hollywood özellikle sonlara doğru tavan yapıyor. Hippie hikâyesiyle Hollywood dünyasını bir araya getirerek unutulmaz bir filme dönüşüyor.

Parasite



2019'da Cannes'da Altın Palmiye kazanan Parasite filmi bu yılın en dikkat çeken yapımlarından biri oldu. Soluksuz izlenen film, sınıf çatışmasını/ayrımını hem muzip hem de gerçekçi bir dille anlatıyor. Altın Küre'de 'Yabancı Film' ödülünü kazanan Parasite'in Oscar'da birkaç dalda birden aday olacağını tahmin etmek hiç de imkânsız değil.

The Two Popes



Fernando Meirelles'in yönetmenlik koltuğunda oturduğu 'The Two Popes' filmi 2013 yılında Papa Benedictus'un istifası ve hemen ardından Latin Amerika'dan gelen ilk papa olan Franciscus'un seçilmesini ele alıyor. Film, etkileyici diyalogları ve Anthony Hopkins'in iz bırakan performansıyla dikkat çekiyor. Film, ödül kazanmasa da önemli dallarda adaylık kazanacağı garanti gibi.

Judy



Amerikalı şarkıcı ve aktris Judy Garland'ın hayatına odaklanan filmin başrolünde Renee Zellweger yer alıyor. Zellweger, Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu dalında kazandığı ödülle Oscar için de en büyük favori olduğunu ispatlamış oldu. Filmin başka dalda büyük ödüle aday olması beklenmese de yine de iddialı bir yapım olduğu ortada.