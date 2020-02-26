Osmaniye'de 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte ve kaçak alkol süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, il merkezinde belirlenen 3 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptığı aramalarda, 4 bin 616 şişe içerisinde 5 bin 202,5 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 120 adet şişe içerisinde anason aroması, 240 adet alkol şişesi kapağı ve 30 adet boş şişe ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.