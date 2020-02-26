MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Osmaniye'de 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi
ABONE OL
26.02.2020 - 15:44 | | DHA

Osmaniye'de 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi

Osmaniye'de 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte ve kaçak alkol süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, il merkezinde belirlenen 3 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptığı aramalarda, 4 bin 616 şişe içerisinde 5 bin 202,5 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 120 adet şişe içerisinde anason aroması, 240 adet alkol şişesi kapağı ve 30 adet boş şişe ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

O sapık yakalandıSamsun'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden kadınlara ve kız çocuklarına uygunsuz resimler ve videolar göndererek tacizde bulunan bir kişi, siber polisinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

Metro çıkışında taciz etmişti! Yeni gelişme...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Hayırlı arkadaş Arzum Onan...

Sıradaki Haber