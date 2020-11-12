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12.11.2020 - 10:31 | | İHA

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Osmaniye’de, çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu anlaşılan kişilere yönelik yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu düşünülen kişilere yönelik yapılan çalışmalar sonucunda operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen M.Ç, T.G, M.Y, H.A, M.B, H.İ.A, O.B, M.K, A.T, A.T, M.D, M.H, O.C, M.N.A, M.A.M, A.M.E, A.E.A. ve M.K isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, toplatma kararı bulunan kitaplar, DEAŞ terör örgütünün sözde bayrağı, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda mermi ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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