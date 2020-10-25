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25.10.2020 - 01:50 | | AA

Osmaniye'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 79 AAF 271 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mahmuriye mevkisinde önce bariyerlere, ardından savrularak aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 C 5582 plakalı otomobile çarptı.

Takla atıp ters dönen 79 AAF 271 plakalı otomobil, 100 metre sürüklendi.

Osmaniyede feci kaza Çok sayıda ölü ve yaralı var



Kazada araçlardaki 11 kişi yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si yaşamını yitirdi.

2 yaralının da durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştıOsmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
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