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14.11.2020 - 22:49 | | AA

Osmaniye'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Osmaniye Kadirli karayolunda 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü 1i ağır 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Osmaniye-Kadirli otoyolunda meydana geldi. Osmaniyeden Kadirli istikametine giden Seydi Yıkmış yönetimindeki 06 DJ 3247 plakalı otomobil, Cevdetiye beldesinden Kadirli istikametine giden Heysem Abdo yönetimindeki 20 MA 1149 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahale sonrası yaralı Haysem Abdo, Seydi Yıkmış,Tacisel Yıkmış, Alaha Shakhsharlı, Çağla Yıkmış, Cuma Efe Yıkmış, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan sürücü Heysem Abdo, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Alaha Shakhsharlının durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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