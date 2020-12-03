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03.12.2020 - 16:01 |

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Kahramanmaraş’taki bir otelde gözaltına almaya gittikleri cinayet zanlısının silahından çıkan kurşunlarla şehit olan polis memuru Barış Göl'ün (40) Osmaniye’deki ailesini acı haber verildi.

Osmaniye’ye şehit ateşi düştü

Antalya’da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş’ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda 2 polis yaralandı.

Yaralanan polislerden Barış Göl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Barış Göl'ün şehit olduğu haberi, memleketi Osmaniye’deki ailesine verildi. Acı haberi yetkililerden alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları ve komşuları, dev Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti.

    İlginç kazalar kameraya yansıdıAdıyaman’da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle yaşanan kazalar KGYS kameralarına yansıdı.
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