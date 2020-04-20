MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Osmanlılar hangi denize Venedik Körfezi derledi? Kim Milyoner Olmak İster
ABONE OL
20.04.2020 - 22:14 |

Osmanlılar hangi denize Venedik Körfezi derledi? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Osmanlılar hangi denize Venedik Körfezi derledi?

Osmanlılar hangi denize Venedik Körfezi derledi? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Osmanlılar hangi denize Venedik Körfezi derledi?

Adriyatik Denizi






 

Prof. Dr. İlhami Çelikt'en flaş corona virüs açıklamasıSağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüsün vücutta 14 gün ile 27 gün arasında kalabileceğini söyleyerek, "Bizim çalışmalarımızda 14 günü aşan uzun süre kalan hastalarımız oldu. 27 güne kadar temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir metni şerh eden biri ne yapmış olur? Kim Milyoner Olmak İster

Bir metni şerh eden biri ne yapmış olur? Kim Milyoner Olmak İster

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

He-Man'in ikiz kız kardeşinin adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

He-Man'in ikiz kız kardeşinin adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Sıradaki Haber