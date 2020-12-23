Osmniye'de PKK operasyonu! 3 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, 16 Aralık tarihinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütünün eylemleriyle faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin bulunduğu adreslere operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu M.M.S., C.S. ve B.B. gözaltına alındı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü tarafından gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 3 şahıs Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. 3 kişinin, işlemlerinden sonra sınır dışı edileceği öğrenildi.