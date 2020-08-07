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07.08.2020 - 09:05 |

ÖSYM AİS YKS tercih ekranı | İşte üniversite taban puanları ve kontenjanları kılavuzu

YKS tercihleri devam ediyor. 6 Ağustos'ta başlayan YKS tercihleri için son gün 14 Ağustos. YKS üniversite tercihleri ÖSYM AİS aracılığıyla yapılıyor. Yayımlanan tercih kılavuzu ile üniversite taban puanları ve kontenjanlarına ulaşmak mümkün. Peki, kaç puanla hangi üniversiteye gidilir? İşte 2020 YKS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

ÖSYM AİS YKS tercih ekranı | İşte üniversite taban puanları ve kontenjanları kılavuzu

ÖSYM tarafından uygulanan YKS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihleri de başladı. Üniversite adayları tercih yapmak için ayrıntıları araştırıyor. Üniversite taban puanları ve kontenjanları ise en çok arananlar... Peki, YKS tercihi nasıl yapılır?

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS üniversite tercihleri ösym.gov.tr internet adresi üerinden yapılacaktır. ÖSYM, tercih yapacak adayları YKS tercih kılavuzunu incelemeleri konusunda uyardı.

Adaylar, tercih yapabilecekleri tablolardan girmek istedikleri üniversite bölümlerini saptayarak bu programların kodları ve adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır.

YKS TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

HANGİ PUANLAR HANGİ PROGRAMLARI TERCİH EDEBİLİR?

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020 TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercih edebilri.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020 AYT/YDS'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alanlar tercih edebilir.

2020 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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