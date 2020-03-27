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27.03.2020 - 11:33 | | AA

Son dakika haberleri: ÖSYM sınav tarihleri yeniden düzenlendi! ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tüm sınav tarihlerinin gözden geçirildiğini ve yeniden düzenlendiğini söyledi.

Son dakika haberleri: ÖSYM sınav tarihleri yeniden düzenlendi! ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı

Corona virüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz'da gerçekleşecek olması nedeniyle, bu tarihte yapılması planlanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS  Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de  düzenlenecek. KPSS  Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de  gerçekleştirilecek.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22  Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9  Ağustos'ta uygulanacak.

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Son dakika haberleri: ÖSYM sınav tarihleri yeniden düzenlendi! ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıkladı

2020 sınav takviminde, 3 kez yapılması planlanan Akademik Personel ve  Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 2 kez gerçekleştirilecek. ALES-1 16  Ağustos, ALES-2 6 Aralık'ta uygulanacak.

Basılı ortamda 2 kez yapılması planlanan YDS, bu yıl bir kere basılı  ortamda 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Bu sene ocak, şubat ve mart aylarında  gerçekleştirilen e-YDS'ler ise yıl içerisinde 10 kez daha uygulanacak. e-YDS'ler  20-21 Haziran, 27-28 Haziran, 4 Temmuz, 22 Ağustos, 29 Ağustos, 17 Ekim, 14  Kasım, 19 Aralık'ta yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) ise 13 Aralık'ta  gerçekleştirilecek.

Bu yıl, 2 kez yapılması planlanan İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği  Uzmanlığı Sınavı (İSG) da bir kez, 7 Kasım'da uygulanacak.

YKS, Milli Eğitim Bakanlığının önereceği müfredatla olacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailelerin  ve öğrencilerin rahat olmasını istedi.

Adayların gönül rahatlığıyla hazırlıklarını yapmaya devam etmesini  öneren Aygün, "Adaylarımız eksiklerini tamamlasınlar. Onlar bizim evlatlarımız,  geleceğimiz, onların mağdur olmaması için gerekenler yapılmaktadır ve  yapılacaktır. Her türlü duruma göre hazırlıklarımızı yaptık ve yapıyoruz. Bu  kapsamda, tüm sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, Milli  Eğitim Bakanlığının önereceği müfredat ve kazanımlara göre önceki yıllarla aynı  çerçevede olacak. " diye konuştu.

 

 

 

 

 

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