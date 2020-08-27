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27.08.2020 - 12:23 |

ÖSYM Başkanı Aygün'den 'DGS' açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) adaylarının, değerlendirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini 'ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden seçerek onaylamaları gerektiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün'den 'DGS' açıklaması

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli DGS adaylarımız, 27 Ağustos-1 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerinizi YÖKSİS’den kontrol etmeniz ve değerlendirme işlemlerinde kullanılmasını istediğiniz eğitim bilginizi ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden seçerek onaylamanız gerekmektedir" dedi.

ÖSYM Başkanı Aygünden DGS açıklaması

ÖSYM Başkanı Aygünden DGS açıklaması


Küçük çocuğa köpek saldırısı kameradaEyüpsultan Göktürk’te yolda yürüyen çocuk iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, korkudan annesine sarılan çocuğun yaralandığı öğrenildi.
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