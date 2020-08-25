ÖSYM Başkanı duyurdu! "YKS tercih sonuçları..."

Haziran ayında başlayan YKS maratonu 27 ve 28 Haziran günleri uygulanmıştı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran tamamlandı. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran günü gerçekleştirildi. Sınavlardan tam bir ay sonra 27 Temmuz ise sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav başarı puanlarına göre üniversite tercihlerini 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tamamladı. 29 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan üniversite kayıtlarından önce ise YKS tercih sonuçlarının açıklanması şart. Her an ÖSYM'yi takip eden öğrencilerde heyecan dorukta...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. YKS tercih sonuçlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde şu duyuru yapılmıştı:

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarıyla ilgili şu tweeti paylaştı:

'Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020 - YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız.' dedi.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumları tarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıda açıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.



Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; YKS puanları, varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir 2020 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2020 yılı yerleştirme puanları ile 2020 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.



Tablo 3C, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ



Tablo 3A ve Tablo 3B.1, ortaöğretimdeki bazı alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen ek puan uygulanacak lisans programlarını göstermektedir. Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de yer alan programlar için ek puanlar, 30.03.2012 tarihi itibarıyla bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için uygulanacaktır.

Adayların hangi yükseköğretim programları için ek puanlarının hesaplanacağını öğrenebilmeleri için Tablo 3A’da, Tablo 3B.1’de ve Tablo 3C’de alanlarını bulmaları ve bu alanların karşısındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir.



Yükseköğretim programlarını tercih edebilmek için YKS’de en az kaç puan almak gerektiği Tablo 1F ve Şekil 5’de gösterilmiştir. Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik, eczacılık ve diş hekimliği programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırasının ne olması gerektiği ise Tablo 1G’de yer almaktadır. Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK’e elektronik ortamda iletilecektir.



Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır. Ek Yerleştirme Ücreti, 20,00 TL’dir.