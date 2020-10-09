Ankara 2â€™nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmaya tutuksuz sanÄ±k Ali Demir, avukatÄ± ve Ã–SYM avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada Ali Demirâ€™in Ã–SYM baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde sÄ±nav koordinatÃ¶rÃ¼ olarak Ã§alÄ±ÅŸan N.T. ile sÄ±nav hazÄ±rlama birimde uzman olarak Ã§alÄ±ÅŸan Y.G. tanÄ±k olarak dinlendi. TanÄ±k Y.G., Ã–SYMâ€™de hazÄ±rlanan sorularÄ±n â€˜SIRâ€™ cihazÄ±na yÃ¼klendikten sonra matbaaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, ÅŸifresi ve yetkisi olmayan kimsenin sorulara ulaÅŸamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SorularÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n â€˜SIRâ€™ cihazÄ±na yÃ¼klenmeden birleÅŸtirme sÄ±rasÄ±nda ya da matbaada basÄ±m aÅŸamasÄ±nda mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸini; ancak kendisinin bununla ilgili bir gÃ¶rgÃ¼sÃ¼nÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TanÄ±k Y.G., 2012â€™deki KPSS lisan sÄ±navÄ± Ã¶ncesi sorularÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik haberlerin Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra yapÄ±lan sÄ±navlara hep ÅŸÃ¼phe ile yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu durumu amirlerine bildirdiÄŸini sÃ¶yledi. TanÄ±k Y.G. Ali Demirâ€™in FETÃ– ile irtibatÄ± ve sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda bir bilgisi olup olmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki soruya, "Ben orada Ã§alÄ±ÅŸan bir memurum. Kimlerle iliÅŸkisi olduÄŸunu bilmem mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Ancak ortaya Ã§Ä±kanlardan sonra Ali Demir hakkÄ±nda net bir fikrim oluÅŸmadÄ±. Ancak, 2012â€™deki sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra Ã–SYM neden sÄ±navÄ± iptal etmedi?" diye konuÅŸtu.

DEMÄ°R'Ä°N AVUKATI MAHKEMEYE TANIK LÄ°STESÄ° VERDÄ°Â

TanÄ±klarÄ±n beyanÄ±na karÅŸÄ± sÃ¶z alan SanÄ±k Demirâ€™in avukatÄ±, tanÄ±k Y.G.â€™nin mÃ¼vekkili hakkÄ±nda medyada yapÄ±lan haberlerden etkilendiÄŸini, mÃ¼vekkili hakkÄ±nda gÃ¶rgÃ¼ ve bilgiye dayalÄ± anlatÄ±mÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. 2012 yÄ±lÄ±ndaki sÄ±navÄ±n neden iptal edilmediÄŸi konusunda daha Ã¶nceki savunmasÄ±nda mÃ¼vekkilinin ayrÄ±ntÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten sanÄ±k avukatÄ±, "SÄ±navlarÄ±n iptal edilmesini dÃ¶nemin devlet yetkilileri istememiÅŸtir. Bu bilinen bir ÅŸey" dedi. Avukat ayrÄ±ca sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼vekkilinin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Demirâ€™in buna karÅŸÄ± Ã¶nlem almasÄ± iÃ§in Ã–SYM baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirildiÄŸini iddia ederek, aralarÄ±nda eski Ã–SYM baÅŸkanlarÄ±ndan Yusuf Ziya Ã–zcan ve baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde Demirâ€™in yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Ã–mer PekÅŸenâ€™in de bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 10 ismin tanÄ±k olarak dinlenmesini talep etti.

ÃœYE HAKÄ°M VE KALEM MÃœDÃœRÃœNÃœN KORONAVÄ°RÃœS TESTÄ° POZÄ°TÄ°F

Mahkeme BaÅŸkanÄ±, sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n tanÄ±k olarak dinlenmesini istediÄŸi kiÅŸilerin Ã§aÄŸrÄ±lÄ±p Ã§aÄŸrÄ±lmayacaÄŸÄ±na, mahkeme Ã¼yesi hakim ve kalem mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n koronavirÃ¼s testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ±, kalem personelinden 4 kiÅŸinin de karantinada bulunmasÄ± nedeniyle, yeterince inceleme imkanÄ± bulunmayacaÄŸÄ±ndan bir sonraki celse karar verilmesine hÃ¼kmetti. Mahkeme ayrÄ±ca, Ã–SYM personeliyle ilgili Ankara 21â€™inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼len davanÄ±n kararÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸsa, karar Ã¶rneÄŸinin istenilmesine hÃ¼kmederek, duruÅŸmayÄ± 20 Nisan 2021â€™e erteledi.

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