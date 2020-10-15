ÖSYM KPSS Lisans sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu! İşte KPSS Lisans sınav sonuç tarihi...

KPSS Lisans sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Eylğl ayı içerisinde gerçekleştirilen Lisans sınavlarının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde bekliyordu. Merakla beklenen sonuçların açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS Lisans sonuçlarının 25 Ekim tarihinde açıklanacağı belirtildi.

2020 KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS Lisans sınav sonuçlarının 25 Ekim tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacağı duyuruldu.

KPSS LİSANS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS Lisans sınav sonuçları ÖSYM tarafından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulama yapabilecek

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır

KPSS LİSANS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI