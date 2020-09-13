ÖSYM KPSS sınav soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi açıkladı! 2020 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmişti. Bu hafta sonu ise ÖSYM tarafından Alan Bilgisi sınavları gerçekleştiriliyor. Genel Kültür-Gene Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından soru ve cevapların yayımlanacağı tarihi merak içerisinde bekleyen adaylar için beklenen açıklama ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Halis Aygün KPSS sınav soru ve cevapları için 14 Eylül tarihini işaret etti.

KPSS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada şu şekilde;



Değerli KPSS Adaylarımız,

Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçlarının 22 Ekim tarihinde erişime açılması bekleniyor