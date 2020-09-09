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09.09.2020 - 08:45 |

ÖSYM KPSS soru ve cevaplarını yayımladı mı? KPSS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

KPSS soru ve cevapları yayımlandı mı sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından adaylar sınav soru ve cevapları için ÖSYM'den yapılacak olan açıklamayı beklemeye başladı. Peki ÖSYM KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını ne zaman erişime açacak?

ÖSYM KPSS soru ve cevaplarını yayımladı mı? KPSS soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

KPSS soru ve cevapları ne zaman erişime açılacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren ÖSYM tarafından 6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavının ardından adaylar soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağını sorgulamaya başladı. ÖSYM tarafından KPSS sınav soru ve cevaplarına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Peki KPSS sınav soru ve cevapları ÖSYM tarafından bugün erişime açılır mı?

KPSS SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

6 Eylül tarihinde gerçekleştirilen KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınav soru ve cevapları henüz erişime açılmadı. KPSS sınav soru ve cevaplarının bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans - Genel Yetenek/Kültür - Eğitim Bilimleri sınav sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

 

 

Polis merkezinde rüşvet pazarlığı!İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin Büyükçekmece polis merkezine geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği baskında iki polis memurunun bir vatandaşla yaptığı rüşvet pazarlığının görüntüleri ortaya çıktı. Kanal D’den Emrullah Erdinç’in ulaştığı görüntülere göre, iki polis memuru, denetimler sırasında yakalattığı silah süngüsü ile ilgili bir vatandaşla bin TL karşılığında dosyayı kapatmak için anlaştı. Ancak polislerin anlaştığı vatandaş, emniyete ve savcılığa giderek rüşvet pazarlığını anlatıp suç duyurusunda bulundu.
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