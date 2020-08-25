ÖSYM YKS tercih sonucu sorgulama ekranı! YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?

YKS tercih sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Binlerce adayı yakından ilgilendiren 2020 YKS tercih (yerleştirme) sonuçlarının açıklanacağı tarih olarak ÖSYM başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada duyurulmuştu. 6-14 Ağustos tarihleri arasından ÖSYM üzerinden Üniversite tercihlerini tammamlayan adaylar yaptıkları tercihler arasından hangi üniversiteye yerleştiklerini merak içerisinde beklmeye devam ediyor. YKS 2020 Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Online Üniversite kayıtları ve kesin kayıt işlemleri alınacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağı ÖSYM Başkanı Halis Aygğn tarafından duyurulmuştu. Bu hafta içerisinde sonuçların adayların erişimine açılması bekleniyor

2020 YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2020 YKS tercih sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sorgulanabilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra ise tercihlerine yerleşemeyenler ise ek tercih sürecinde tekrar tercih yapacaklar. YKS ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.