02.03.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara
ÖSYM’den ‘maske’ vizesi
Koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. ÖSYM, YÖK Dil sınavında, koronavirüs tehdidine karşı maske takan öğrencilerin sınava maske ile alınmasına izin verdi. Sınav öncesi, polisler ve sınav görevlileri, maske kullanımı hakkında bilgilendirildi. Bu sayede, maske ile gelen öğrencilerin, sınava girişlerine izin verildi.
AYKUT YILMAZ Ankara
ÖSYM, yayımladığı kılavuzla 2020 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de adayların yanında bulundurması yasak olan araç, gereç ve eşyalarda güncellemeye gitmişti.
YKS’de daha önceki yıllarda yüzük ve küpe yasağı uygulayıp sadece alyansa izin veren ÖSYM, bu kez alyansa da sınırlama getirmişti. Bu çerçevede sadece halka alyansa izin verilmişti. Geçen yıl sınava basit piercing ile girmeye izin veren ÖSYM, bu yıl basit piercingi de detaylı olarak açıklamış, basit piercing, “taşsız, metal top veya sivri uçlu” olarak tanımlayarak, bu tanıma uymayanları yasak kapsamına almıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.