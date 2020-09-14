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14.09.2020 - 14:37 |

ÖSYM'den son dakika KPSS duyurusu! Yayımlandı

ÖSYM'den son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığı duyuruldu.

ÖSYM'den son dakika KPSS duyurusu! Yayımlandı

ÖSYM'den yapılan son dakika KPSS açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

ÖSYMden son dakika KPSS duyurusu Yayımlandı

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