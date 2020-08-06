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06.08.2020 - 09:48 |

ÖSYM'den YKS tercihlerine ilişkin son dakika açıklaması

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercihlerine ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Aygün YKS tercihlerine ilişkin yaptığı son dakika açıklamasında, '2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz' ifadelerine yer verdi.

ÖSYM'den YKS tercihlerine ilişkin son dakika açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-YKS tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden, “ Değerli YKS adaylarımız, 2020-YKS tercih işlemleri bugün başlıyor. Tercihlerinizi 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim” notuyla yaptığı paylaşımla 2020-YKS tercih işlemlerinin bugün başladığını ve tercihlerin 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında “ais.osym.gov.tr” sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini bildirdi.

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