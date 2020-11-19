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19.11.2020 - 11:03 | | İHA

Otel çalışanı dut ağacına asılı vaziyette bulundu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 45 yaşındaki otel çalışanı eşi tarafından evinin önündeki dut ağacına asılı vaziyette bulundu. Ali Poyraz’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otel çalışanı dut ağacına asılı vaziyette bulundu!

Olay Çeltikçi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eve gelen eşi 45 yaşındaki Ali Poyraz'ın evinin önündeki dut ağacına asılı vaziyette gördü.

Eşinin 112 Acil Çağrı merkezine yaptığı ihbar sonucu olay yerine gelen 112 sağlık ekibi Ali Poyraz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından Ali Poyraz’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Ali Poyraz’ın bir otelde garson olarak çalıştığı, bilinen önemli bir sorununun olmadığı bildirildi.

 

Iota Kasırgası yıkıp geçiyorYollar ve köprüler yıkıldı, havalimanındaki uçakların videosu sosyal medyayı sarstı. On binlerce insan evini terk etti, onlarca ölü var ve yetkililerin yaptığı yeni uyarı kıyamet habercisi gibi.
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