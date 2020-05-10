Otel odasına baskın! Çaldıklarıyla yakalandı

Üçdutlar Mahallesi'ndeki evine gelen kişi, evine hırsız girdiğini fark ederek, ihbarda bulundu. Eve ihbarla gelen polis ekiplerinin incelemeleri sonucu takı, saat ve bilgisayarın çalındığı tespit edildi. Hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlatan ekipler, kısa sürede şüpheli olarak F.T.G.'nin kimliğini tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, F.T.G.'yi saklandığı otel odasında çalıntı takılarla yakalandı.

Odada yapılan aramada; 1 ruhsatsız tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Saat, tespih dahil takıların yer aldığı çalıntı eşyalar ise sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan F.T.G., sorgusu için emniyete götürüldü.