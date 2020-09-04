Otel odasında dehşet! Tavana asılı cesedi bulundu

Merkez Kocasinan ilçesindeki otele 2 gün önce giriş yapan Emre E.'nin uzun süre dışarı çıkmaması üzerine çalışanlar, şüphelendi. Odaya giren otel çalışanları, Emre E.'yi tavana iple asılı buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Emre E.'nin cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, gencin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.
Makesi olmadığı için otobüse alınmadı, sileceklere tutundu!Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsüne maskesiz olduğu için alınmayan bir yolcu, seyir halindeki otobüsün önüne geçip, silecekleri tuttu. Otobüsle birlikte bir süre giden yolcu, araç hızını arttırınca, kendini yol kenarına attı. Yaşananlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.