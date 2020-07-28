Otel odasında fenalaşan Ukraynalı savcı öldü!

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bir otelde eşiyle tatil yapan savcı Halyna Protsyk, dün saat 23.00 sıralarında bir anda rahatsızlandı. Protsyk istifra etmeye başlayınca eşi tarafından banyoya götürüldü. Banyodan çıkan eşi, kısa süre sonra geri döndüğünde Protsyk'yi yerde hareketsiz buldu. Eşinin durumu otel çalışanlarına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Halyna Protsyk'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Protsyk'nin yüksek tansiyon hastası olduğu, ilaç kullandığı ve önceki gün rahatsızlanınca otelin sağlık çalışanına başvurduğu, yapılan kontrolünde tansiyonunun yüksek çıktığı belirtildi. Yüksek tansiyon hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Protsyk'den sağlık görevlilerince numune alınarak Covid-19 testi için Antalya'ya gönderildi. Test sonucunun negatif çıkması durumunda cesedin otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtildi.

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Protsyk'nin eşi ise işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.