Otel odasÄ±nda korkunÃ§ Ã¶lÃ¼m

Ä°zmit Yahya Kaptan Mahallesi Karayolu Caddesi'ndekiÂ bir otele saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen Yusuf A. (40)Â , iddiaya gÃ¶re gece otel odasÄ±nda bulunan Ã§arÅŸafla kendini banyo kapÄ±sÄ±na astÄ±.
Ã–ÄŸle saatlerinde odanÄ±n temizlenmesi iÃ§in gÃ¶revliler telefon aÃ§tÄ±. Ancak cevap alÄ±namadÄ±. Yedek anahtarla odaya giren personel,Â banyo kapÄ±sÄ±nda Yusuf A.'nÄ±nÂ asÄ±lÄ± cesediyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.
Otel yetkililerinin ihbarÄ± Ã¼zerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, Yusuf A.'nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi.Â
Yusuf A.'nÄ±n cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan dünyaya ilan etti: O baÅŸlar kalmayacak!CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma Meclisi toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. ToplantÄ± öncesi Bahar KalkanÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Åžehitler tepesi boÅŸ deÄŸildir, boÅŸ kalmayacak dedi. ToplantÄ±da önemli açÄ±klamalarda bulunan ErdoÄŸan, "Askerlerimizin canÄ±na kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediÄŸi sÄ±nÄ±rlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmazlarsa omuzlarÄ±nÄ±n üstünde o baÅŸlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.