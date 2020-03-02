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02.03.2020 - 14:27 | | DHA

Otel odasÄ±nda korkunç ölüm

Ä°zmit'te, Yusuf A. konakladÄ±ÄŸÄ± otel odasÄ±nda Ã§arÅŸafla kendisini banyo kapÄ±sÄ±na asarak intihar etti.Â

Otel odasÄ±nda korkunç ölüm

Ä°zmit Yahya Kaptan Mahallesi Karayolu Caddesi'ndekiÂ bir otele saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda giriÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen Yusuf A. (40)Â  , iddiaya gÃ¶re gece otel odasÄ±nda bulunan Ã§arÅŸafla kendini banyo kapÄ±sÄ±na astÄ±.

Ã–ÄŸle saatlerinde odanÄ±n temizlenmesi iÃ§in gÃ¶revliler telefon aÃ§tÄ±. Ancak cevap alÄ±namadÄ±. Yedek anahtarla odaya giren personel,Â banyo kapÄ±sÄ±nda Yusuf A.'nÄ±nÂ asÄ±lÄ± cesediyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Otel yetkililerinin ihbarÄ± Ã¼zerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri geldi. SaÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde, Yusuf A.'nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tespit edildi.Â 

Yusuf A.'nÄ±n cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Otel odasÄ±nda korkunÃ§ Ã¶lÃ¼m

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