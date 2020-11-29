MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otelcilikte dijital çağ başladı
ABONE OL
29.11.2020 - 07:00 |

Otelcilikte dijital çağ başladı

Pandemi nedeniyle 2020’yi kayıpla geçiren turizm, aşı haberlerinden sonra 2021’e umutla girmeye hazırlanıyor. Yeni yılda yaralarını sarmayı hedefleyen sektörde kalite, verimlilik ve farklılaşmak için teknolojik yatırımlar da hızlandı.

Otelcilikte dijital çağ başladı

Şu an birçok yazılım şirketinin sektör ihtiyaçlarını karşılamak adına ürünler geliştirdiğini belirten bi.technology’nin CEO’su Suat Gücel, “Otellerde yoğun kullanılan Otel Yönetim Sistem’lerinin boşluklarını doldurmak için yan ürünler geliştiren yazılım firmaları da var. Bunlar bir oteli olan klasik yapılar için uygun ve ekonomik. Oysa zincir veya büyük oteller bu paketlere sığmaya çalışmamalı. Kendi misafirperverlik süreçlerini, iş süreçlerini, kendine özel hale getirmeli. Bundan 10 sene evvel bir otelde 1-2 yazılım varken, şu anda ortalama 10, bundan sonra da çeşitli karar algoritmalarının dahil olmasıyla 20-30 farklı yazılımın entegre bir şekilde çalışması gerekecek” dedi.

Bu amaçla Otellerin Dijital Dönüşüm Platformu olan Julienn’i tasarladıklarını aktaran Gücel, platformla misafirlerin otel ekosisteminde daha katılımcı olmalarını sağlayıp, otele aidiyet yaratmayı planladıklarını belirtti. Misafirlerin, ilk rezervasyondan otelden çıktığı süre içinde, kimseyle temas etmeden tüm tatil deneyimini yaşamasını sağlayacak bir altyapı önerilerinin bulunduğuna dikkat çeken Gücel, “Bu şekilde, otel içi harcama miktarlarında ciddi artış, operasyonel anlamda ilave verimlilik sağlamayı planlıyoruz. Konaklama sonrası misafir etkileşimine devam etmemizi kolaylaştıracak otomasyonlarımız da olacak” dedi.

 

Sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştuBursa'da bir at arabasının, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi güvenlik kameralarına takıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çöl tozları için korona uyarısı! Evde oturun pencerenizi bile açmayın

Çöl tozları için korona uyarısı! Evde oturun pencerenizi bile açmayın

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Gez...Çek...Yaz...

Gez...Çek...Yaz...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet