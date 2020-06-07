‘Otellerde yıldız sayısı değil, temizlik önemli’

Paneldeki konuşmasında birçok ülkede otel sahiplerine yardımcı olacak düzenlemeler getirildiğini bu nedenle iyileşme sürecinin ülkelerin işletmelere ne kadar destek verdiğiyle ilgili olduğunu belirten Federico J. González, “Radisson Hotel Group olarak tüm iş ortaklarımızdan büyük ölçüde destek görüyoruz. Umarız ki durum iyiye doğru gidecek ve sektöre güçlü bir şekilde geri döneceğiz. Hem franchise anlamında hem de otellerimizle büyümeye devam edeceğiz” dedi.

Bu aşamada otellerin yıldız sayılarının çok önemsiz olduğuna dikkat çeken González, “Marka ne olursa olsun ciddi temizlik ve hijyen uygulamaları olması gerekiyor. Ayrıca kesinlikle üçüncü bir kuruluştan onay alınması gerekmekte. Fiyatlar ise arz ve talebe göre farklılık gösterecektir. Tüketici artık güvenliğe öncelik tanıyacaktır. Buna göre de müşteri olarak talep ettiği güvenliği de fiyatlara dahil edilmiş olarak görecektir” diye konuştu. González, ayrıca 2022’ye kadar turizmde tam bir normalleşmeye ulaşılamayacağını da söyledi.

‘Yurt içine odaklanmalıyız’

Temizliğe büyük önem verileceğini aktaran David Kong ise “Fiyatların tekrar eskisi gibi olması ne kadar sürecek şu aşamada bilemiyorum. Şu anda adalardaki veya deniz kenarında olan otellerimiz daha iyi durumda. Yurt içi piyasasına odaklanmamız gerekiyor. Örneğin karayolu seyahatleri tekrardan moda olacak” dedi.

İnsanların seyahat etmek istediğini belirten Keith Barr da “Plajlara yakın olan otellerimiz daha şimdiden rezerve edilmeye başlandı. Yavaşça olacak ama sonunda düzelecek” diye konuştu.