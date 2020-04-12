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12.04.2020 - 14:21 | | AA

Otizmli çocuk 20 saat sonra bulundu!

ElazÄ±ÄŸ'da kaybolan otizmli Ã§ocuk jandarma ekiplerince yaklaÅŸÄ±k 20 saat sonra dere kenarÄ±nda bulundu.

Otizmli çocuk 20 saat sonra bulundu!

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, tarihi Harput Mahallesi'nde otizmli M.A.A'nÄ±n (9)Â kaybolduÄŸunu fark eden ailesi, durumu jandarmaya iletti.

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Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler iz takip kÃ¶pekleriyle yerden,Â"drone" ile de havandan detaylÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±.

Arama sonucunda yaklaÅŸÄ±k 20 saat sonra Ã§ocuk kaybolduÄŸu yerden 5Âkilometre uzaklÄ±kta dere kenarÄ±nda Ã¼ÅŸÃ¼mÃ¼ÅŸ ve korkmuÅŸ vaziyette bulundu.

Muayene iÃ§in ElazÄ±ÄŸ Fethi Sekin Åžehir Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Ã§ocuÄŸunÂailesi, jandarma ekiplerine teÅŸekkÃ¼r etti.

Koyun sürüsü sele kapÄ±lmaktan son anda kurtulduÅžanlÄ±urfaâ€™nÄ±n Karaköprü ilçesinde bir çoban, koyun sürüsünü sel sularÄ±ndan geçirdi. Yüreklerin aÄŸÄ±zlara geldiÄŸi o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
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