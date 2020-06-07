Otizmli Taha açlıktan ölmüş

20 Nisan’da babasıyla birlikte dışarı çıkan Taha Yiğit, eve geri dönüş sırasında kaçarak kaybolmuştu. Otizmli Taha Yiğit’in peşinden giden ailesi durumu polise bildirmişti. 15 Mayıs günü Arnavutköy’de ormanlık alanda bulunan bir cesetten alınan DNA örneğinin Taha’nın annesinin alınan örnekle karşılaştırılması sonrası ölen kişinin, Taha olduğu anlaşıldı. Ceset üzerinde yapılan incelemede, cinayet izine rastlanmadı. Polis, kaçarak ormana giren gencin, dönüş yolunu bulamadığı, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.