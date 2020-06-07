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07.06.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Otizmli Taha açlıktan ölmüş

Arnavutköy’de 1,5 ay önce kaybolan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit’in açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiği öğrenildi.

Otizmli Taha açlıktan ölmüş
FERİT ZENGİN İstanbul

 

20 Nisan’da babasıyla birlikte dışarı çıkan Taha Yiğit, eve geri dönüş sırasında kaçarak kaybolmuştu. Otizmli Taha Yiğit’in peşinden giden ailesi durumu polise bildirmişti. 15 Mayıs günü Arnavutköy’de ormanlık alanda bulunan bir cesetten alınan DNA örneğinin Taha’nın annesinin alınan örnekle karşılaştırılması sonrası ölen kişinin, Taha olduğu anlaşıldı. Ceset üzerinde yapılan incelemede, cinayet izine rastlanmadı. Polis, kaçarak ormana giren gencin, dönüş yolunu bulamadığı, açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruyor.

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