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19.09.2020 - 20:31 | | DHA

Otları temizlemek istedi! Ortalığı savaş alanına çevirdi

Sinop'ta, ceviz ağaçlarının dibindeki kuru otları temizlemek isteyen Fikret Güneyin (55) yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çam ağaçlarının bulunduğu 20 hektarlık ormanlık alan yanarak kül oldu.

Otları temizlemek istedi! Ortalığı savaş alanına çevirdi

Yangın, öğlen saatlerinde Sinop- Boyabat yolu Tangal köyü mevkiinde meydana geldi. Ceviz ağaçlarının dibindeki kuru otları temizlemek isteyen Fikret Güneyin yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü ve yan taraftaki ormanlık alana sıçradı. Güneyin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Yangına müdahale ederken suyu biten itfaiye ekiplerine, köylüler tankerlerle su taşıdı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle 20 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Otları temizlemek istedi Ortalığı savaş alanına çevirdi

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Fikret Güney hakkında da yasal işlem başlattı.

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