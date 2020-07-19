MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Oto pazarlarına korona kuralları
ABONE OL
19.07.2020 - 07:00 | | Aykut Yılmaz / Ankara

Oto pazarlarına korona kuralları

Sağlık Bakanlığı, normalleşme adımları kapsamında açık oto pazarlarında alınması gereken kuralları açıkladı. Oto pazarında müşteri ve satıcı dahil her 4 metrekareye bir kişi düşecek. Test sürüşünde araca 3 kişiden fazla kişi binmeyecek

Oto pazarlarına korona kuralları
Aykut Yılmaz / Ankara

Sağlık Bakanlığı, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne açık oto pazarlarında alınması gereken kuralları ekledi. Rehberde Kovid-19’un ana bulaşma yolunun damlacık ve temas yoluyla olduğu hatırlatılarak, “Açık oto pazarları insan hareketlerinin yoğun olduğu, gerekli önlemler alınmaması halinde sosyal mesafe kuralının bozulabileceği toplu bulunulan yerlerden olduğu için Kovid-19 bulaşma açısından risklidir” denildi.

Mesafe 2 metre

Rehberde, Kovid-19 kapsamında açık oto pazarlarında alınması gereken kurallar sıralandı. Buna göre, oto pazarı alanına alınacak kişi sayısı müşteri ve satıcı dahil her 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde planlanacak. İçeri alınacak satılık araçlar yakın park edilmeyecek, araçlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Oto pazarına ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılarak girilecek; içeride de maske zorunluluğu sürdürülecek.

Tokalaşmak yok

Oto pazarında maske ve mesafe kontrolünü yapacak bir personel görevlendirilecek. Satıcı ve müşteriler arasındaki en az 1 metrelik sosyal mesafe korunacak. Araç içi incelemesinde bakılması zaruri alanlara dokunulursa mutlaka el antiseptiği kullanılacak. Pazarlık aşamasında veya satış aşamasında el sıkışılmayacak.

Testte 3 kişi

Test sürüşü yapılacaksa araç içinde şoför dahil herkesin maske takması zorunlu olacak. Araca şoför dahil 3 kişiden fazla kişi alınmayacak. Araçlarda klima havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olacak. Klimanın iç havalandırma sistemi (içerideki havanın tekrar içeriye verilmesi) fonksiyonu önlenecek. Aracın camları açık tutulacak. Her test sürüşünden sonra araçların sık dokunulan yüzeyleri (direksiyon, kapı kolları, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları, vites kolu, el freni vb.) su ve deterjanlı bezle silinecek.

Ağabeyi kaza yaptı, o yedek lastiği almaya çalıştıAntalya'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi. Polisin ikazıyla lastiği bırakan kişi, olay yerinden uzaklaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Guterres Milliyet için yazdı: Küresel uyanma çağrısı

Guterres Milliyet için yazdı: Küresel uyanma çağrısı

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Milyonları ilgilendiriyor! Pandemi sürecinde o parayı alabilirsiniz...

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

Maske zorunluluğunu onaylamayacağım!

‘Gezgin Yaka’ ile turlara yeniden başlayacaklar

‘Gezgin Yaka’ ile turlara yeniden başlayacaklar

Sıradaki Haber