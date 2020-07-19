Oto pazarlarına korona kuralları

Sağlık Bakanlığı, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne açık oto pazarlarında alınması gereken kuralları ekledi. Rehberde Kovid-19’un ana bulaşma yolunun damlacık ve temas yoluyla olduğu hatırlatılarak, “Açık oto pazarları insan hareketlerinin yoğun olduğu, gerekli önlemler alınmaması halinde sosyal mesafe kuralının bozulabileceği toplu bulunulan yerlerden olduğu için Kovid-19 bulaşma açısından risklidir” denildi.



Mesafe 2 metre



Rehberde, Kovid-19 kapsamında açık oto pazarlarında alınması gereken kurallar sıralandı. Buna göre, oto pazarı alanına alınacak kişi sayısı müşteri ve satıcı dahil her 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde planlanacak. İçeri alınacak satılık araçlar yakın park edilmeyecek, araçlar arası mesafe en az 2 metre olacak. Oto pazarına ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılarak girilecek; içeride de maske zorunluluğu sürdürülecek.



Tokalaşmak yok



Oto pazarında maske ve mesafe kontrolünü yapacak bir personel görevlendirilecek. Satıcı ve müşteriler arasındaki en az 1 metrelik sosyal mesafe korunacak. Araç içi incelemesinde bakılması zaruri alanlara dokunulursa mutlaka el antiseptiği kullanılacak. Pazarlık aşamasında veya satış aşamasında el sıkışılmayacak.



Testte 3 kişi



Test sürüşü yapılacaksa araç içinde şoför dahil herkesin maske takması zorunlu olacak. Araca şoför dahil 3 kişiden fazla kişi alınmayacak. Araçlarda klima havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması şeklinde olacak. Klimanın iç havalandırma sistemi (içerideki havanın tekrar içeriye verilmesi) fonksiyonu önlenecek. Aracın camları açık tutulacak. Her test sürüşünden sonra araçların sık dokunulan yüzeyleri (direksiyon, kapı kolları, cam açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları, vites kolu, el freni vb.) su ve deterjanlı bezle silinecek.