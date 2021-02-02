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02.02.2021 - 17:54 | | DHA

Otobanda dehşet! Vinç midibüse çarptı, araç kuyruğu oluştu

Bursa-İstanbul-İzmir otobanında ters yöne giren vinç midibüs ile çarpmıştı. Midibüs içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra otobanda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, 16.00 sıralarında İstanbul-Bursa-İzmir Otobanı Mudanya Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 41 UL 642 plakalı vinç sürücüsü Mümtaz D., otoban üzerindeki dönüş noktasını kaçırınca İzmir istikametine dönmek için ters yöne girdi. Ancak vinç, Ercan K. idaresindeki 06 PSU 85 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs sürücüsü Ercan K., araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye görevlilerinin sıkışan midibüs sürücüsüne müdahale ettiği sırada polis ekipleri, otobanı güvenlik amaçlı trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmasının sonunda sürücü Ercan K., sıkıştığı yerden kurtarılıp, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle İstanbul-Bursa-İzmir otobanında yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasından sonra trafik ekipleri yolu kontrollü olarak açtı. Otobandaki trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi.

 

Otobanda ters yöne giren vinç midibüse çarptıBursa-İstanbul-İzmir otobanında ters yöne giren vinç midibüs ile çarpmıştı. Midibüs içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra otobanda 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
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