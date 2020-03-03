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03.03.2020 - 17:22 | | DHA

Otobüs firmasındaki 3 işçi hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüs üretimi yapan bir firmada tiner maddesinin yaymış olduğu kokudan etkilenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Otobüs firmasındaki 3 işçi hastanelik oldu

İnegöl ilçesindeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (2.OSB) otobüs üretimi yapan bir firmada boyahane bölümünde çalışan Serkan Ö.(39), Mustafa T.(26) ve Ufuk K.(27), iddiaya göre tiner maddesinin yaymış olduğu kokudan etkilendi. Kısa süreli baygınlık geçiren işçiler, zehirlenme şüphesiyle özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan işçiler, müşahede altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Otobüs firmasındaki 3 işçi hastanelik oldu

İdlib gazisinden duygulandıran sözlerElazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İdlib'de 34 askerin şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fethi Ahmet Yüce'yi (24) evinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Yüce, tedavisi tamamlandığında silah arkadaşlarının yanına döneceğini söyledi.
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