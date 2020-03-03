Otobüs firmasındaki 3 işçi hastanelik oldu

İnegöl ilçesindeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (2.OSB) otobüs üretimi yapan bir firmada boyahane bölümünde çalışan Serkan Ö.(39), Mustafa T.(26) ve Ufuk K.(27), iddiaya göre tiner maddesinin yaymış olduğu kokudan etkilendi. Kısa süreli baygınlık geçiren işçiler, zehirlenme şüphesiyle özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan işçiler, müşahede altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.