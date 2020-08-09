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09.08.2020 - 13:34 | | İHA

Otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü ve muavinden geriye fotoğrafları kaldı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlerden 3’ünün kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden sürücü ve muavinden ise geriye fotoğrafları kaldı.

Otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü ve muavinden geriye fotoğrafları kaldı

Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan Mevkii’nde Metro Turizme ait Mercedes marka otomobilin yoldan çıkmasıyla meydana gelen kazada, aralarında sürücü ve muavinin de bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybedenlerden 3’ünün, yolcu Erdem Okçu (32), muavin Ali Yaşar Sarali (37) ve şoför Doğan Duygulu olduğu öğrenildi.

Feci kazada hayatını kaybeden sürücü ve muavinden ise geriye fotoğrafları kaldı.

Otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü ve muavinden geriye fotoğrafları kaldı

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Otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü ve muavinden geriye fotoğrafları kaldı

Otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü ve muavinden geriye fotoğrafları kaldı

Otobüs kazasında hayatını kaybeden sürücü ve muavinden geriye fotoğrafları kaldı

Ayvalık'ta rezalet! Anne ve kızı bu hale geldiAyvalık'ta gittikleri bir eğlence mekânında annesi ile birlikte darp edildiğini iddia eden 21 yaşındaki Açelya Çelik, mekânın işletmecilerinden şikâyetçi oldu. Darp raporunda burnunda kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezilmeler olduğu belirtilen genç kız, “Kadına şiddet artık son bulsun. Başka kimsenin başına gelmesini istemiyorum" dedi.
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