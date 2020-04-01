MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otobüs şoförleri adeta üst üste yolculuk yaptı!
ABONE OL
01.04.2020 - 12:47 | | İHA

Otobüs şoförleri adeta üst üste yolculuk yaptı!

Eskişehir’de, corona virüs (Corvid-19) tedbirleri aralıksız sürerken, Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi otobüs şoförlerinin olduğu belirtilen bir gurubun yolculuğu pes dedirtti. Sosyal medyada da yer alan fotoğrafta, sabah 05.00 sıralarında mesaiye başlamak için servise binen şoförler, virüs tedbirleri hiçe sayılarak adeta üst üste yolculuk yaptırıldı.

Otobüs şoförleri adeta üst üste yolculuk yaptı!

Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye’de önlemler alınırken, Eskişehir’de pes dedirten fotoğraf ortaya çıktı. Yayımlanan genelge ile toplu taşıma araçlarında vatandaşların sosyal mesafe gözetilerek sağlıklı seyahat etmesi adına toplam yolcu sayısı yarıya indirilmişti. Ancak alınan bu karar adeta hiçe sayılarak, sabah 05.00 sıralarında mesaiye giden Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir içi otobüs şoförlerinin neredeyse kucak kucağa yolculuk ettiği iddia edildi.

Öte yandan 4’ü büyük 2’si küçük olmak üzere toplam 6 otobüsle belirlenen güzergahlardan alan alınarak harekat merkezine getirilen yaklaşık 320 kişilik şoför kadrosu buradan kendi otobüslerine binerek mesailerine başladı.

 

 

Sultan II. Abdülhamid'in kurduğu enstitü corona virüs aşısı çalışmalarına başlıyorTÜBİTAK tarafından organize edilen yeni tip corona virüse karşı yürütülen aşı üretim projesine katılan Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü, çalışmalarına önümüzdeki hafta başlıyor. Sultan II.Abdülhamid tarafından kurulan ve 126 yıldır aşı, serum üretimi yapan enstitü, hazırlık çalışmaları öncesi kapılarını DHA açtı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

La Casa de Papel yeni sezon, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

La Casa de Papel yeni sezon, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Esnek çalışma ne demek? Uzaktan çalışma nasıl olur?

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Tramvay yolunda ilginç görüntü! "At beni kaçırdı"

Şehirler arası seyahat yasak mı? Özel araçla şehirler arası seyahat etmek için izin belgesi gerekli mi?

Şehirler arası seyahat yasak mı? Özel araçla şehirler arası seyahat etmek için izin belgesi gerekli mi?

Sıradaki Haber