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05.01.2021 - 14:06 | | DHA

Otobüse maskesiz ve HES kodsuz binmek istedi ortalık karıştı!

Konya’da, belediye otobüsüne maskesiz olarak ve HES kodunu göstermeden binmek isteyen kişi, şoför ve bekçiler ile tartıştı. Bu anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Otobüse maskesiz ve HES kodsuz binmek istedi ortalık karıştı!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Sultan Cem Caddesi'ndeki otobüs durağında meydana geldi. Alaaddin- Alakova seferinin yapıldığı otobüse maskesiz olarak ve HES kodunu göstermeden binmek isteyen, kimliği açıklanmayan kişi, önce kendisini uyaran şoför ile tartıştı. Ardından devriye görevi yapan ve kendisine müdahale eden bekçilere tepki gösteren kişi, otobüse alınmadı.

Bu anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şoför ve bekçiler ile tartışan kişi, polis merkezine götürüldü.

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