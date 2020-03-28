Otobüsler peş peşe yola çıktı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son dakika yoğunluğu yaşanıyor.

Saat 17.00'ye dakikalar kala otogardaki yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüsler sıra sıra otogardan çıkıyor.