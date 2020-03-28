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28.03.2020 - 17:22 | | DHA

Otobüsler peş peşe yola çıktı!

Corona virüs önlemleri kapsamında saat 17.00'da seferlerin duracağı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda ise son dakika yoğunluğu yaşanıyor. Otogardan otobüsler sıra sıra çıkarken son dakika yoğunluğu havadan görüntülendi.

Otobüsler peş peşe yola çıktı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son dakika yoğunluğu yaşanıyor.

Saat 17.00'ye dakikalar kala otogardaki yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde otobüsler sıra sıra otogardan çıkıyor. 

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