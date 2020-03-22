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22.03.2020 - 14:57 | | DHA

Otobüste corona alarmÄ±! RahatsÄ±zlanan yaÅŸlÄ± kadÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

Sakaryaâ€™da otobÃ¼sÃ¼n iÃ§indeki yaÅŸlÄ± bir yolcunun fenalaÅŸmasÄ± nedeniyle otobÃ¼s Hendek ilÃ§esindeki terminalde durduruldu. RahatsÄ±zlanan yolcu ve onunla birlikte hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 2 yolcunun yapÄ±lan sonuÃ§larÄ± negatif Ã§Ä±karken, diÄŸer yolcularÄ±n iletiÅŸim bilgileri alÄ±narak evde kalmalarÄ± istendi.Â

Otobüste corona alarmÄ±! RahatsÄ±zlanan yaÅŸlÄ± kadÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼zceâ€™den Ä°stanbulâ€™a doÄŸru yola Ã§Ä±kan 81 HB 001 plakalÄ± otobÃ¼ste yolculuk yapan 72 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n yolcu, saat 11.00 sÄ±ralarÄ±nda ateÅŸinin yÃ¼kseldiÄŸini ve nefes almakta zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÃ§ muavinine bildirdi. Durumun 112 Acil'e bildirilmesi sonucu otobÃ¼s Hendek Ä°lÃ§e Terminali'ne yÃ¶nlendirildi. Polis ekipleri Ã§evrede gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±rken, 112 Acil ekipleri kadÄ±n yolcu ile 2 yolcuyu hastaneye kaldÄ±rdÄ±. OtobÃ¼s terminalde bekletilirken, diÄŸer kiÅŸilerin ateÅŸleri Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼.Â 

Sakarya Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkilileri, hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 3 yolcunun ilk testlerinin negatif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak her ihtimale karÅŸÄ± ikinci test sonuÃ§larÄ± gelene kadar hastanede karantina altÄ±nda tutulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yetkililer, otobÃ¼steki diÄŸer yolcular ve personelin ise yapÄ±lan saÄŸlÄ±k taramasÄ± sonrasÄ± iletiÅŸim bilgilerinin alÄ±narak otobÃ¼sle evlerine gÃ¶nderildiÄŸini ve 14 gÃ¼n boyunca evlerinde kalmalarÄ± istendiÄŸini bildirdi.

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