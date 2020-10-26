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26.10.2020 - 11:57 | | İHA

Otobüste genç kıza cinsel saldırı!

Nevşehir’de halk otobüsünde genç kıza cinsel saldırıda bulunan bir kişi otobüs şoförü tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Otobüste genç kıza cinsel saldırı!

Alınan bilgilere göre, Nevşehir’de Halk Otobüsünde genç bir kıza otobüsten indiği sırada bir kişinin cinsel saldırısına maruz kaldı. Otobüs şoförü tarafından genç kıza cinsel saldırıda bulunan şüpheli kısa kovalamacının ardından otobüs şoförü tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Genç kıza cinsel saldırıda bulunan şüpheli 33 yaşındaki B.K. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen B.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

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